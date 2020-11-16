شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل التحضيرات الأخيرة لمسلسل هانى سلامة "بين السما والأرض" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ النجم هانى سلامة في تحضيرات مسلسله الرمضانى المقبل "بين السما والأرض" قصة أديب نوبل نجيب محفوظ، والذى يعود به لدراما رمضان بعد غياب عامين، ويعقد جلسات عمل بشكل يومى مع مخرج العمل ماندو العدل لاختيار الأبطال الذين يشاركون في بطولة العمل للتعاقد معهم خلال أيام، كما يواصل السيناريست الشاب إسلام حافظ كتابة حلقات المسلسل.

وتم ترشيح عدد من أسماء النجوم للمشاركة في بطولة المسلسل، منهم النجم أحمد رزق والنجمة ليلى علوى، والفنان نبيل الحلفاوى والنجم الكوميدى أكرم حسنى للمشاركه في بطولة العمل، ولكن لم يتم التعاقد معهم حتى الآن بشكل رسمي، والعمل من إنتاج شركة سينرجى.

وكانت أخر أعمال هانى سلامة مسلسل "قمر هادى"، للمخرج رؤوف عبد العزيز وتأليف إسلام حافظ، وشارك في بطولته كل من يسرا اللوزى، وداليا مصطفى وحمزة العيلى ومحمد علاء، ومريم حسن وآخرون من النجوم، انتاج سينرجى.