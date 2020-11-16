شكرا لقرائتكم خبر عن إريانا جراند تتصدر قائمة أفضل الأغانى السينجل للأسبوع الثالث بـPositions والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت النجمة العالمية إريانا جراند قائمة أفضل الأغانى السينجل لهذا الأسبوع فى إنجلترا بأغنيتها" Positions " و ذلك للأسبوع الثالث وهذه القائمة تعتمد على المبيعات والتدفق والتنزيلات فى إنجلترا، وجاء وجود النجمة الشهيرة فى المركز للمركز الأول جاء وكأن جراند ترفض التخلى عن التواجد بالصدارة و ذلك بعد منافسة مع أهم النجوم على الساحة الغنائية مثل مايلى سايروس و جاستين بيبر وسام سميث ودوا ليبا والفريق الكورى الشهير bts وغيرهم الكثيرين .

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و لم تكتفى جراند بكليب " Positions " الذى أحدث ضجة فور إطلاقه حيث ظهرت و كأنها أصبحت رئيسة للولايات المتحدة الأمريكية، حيث تدور احداث الكليب فى البيت الأبيض ووصلت نسيبه مشاهدته حتى الآن إلى أكثر من 92 مليون مشاهدة، بل قررت أن تفاجئ عشاقها حول العالم أنها بصدد إطلاق كليب جديد و هو " 34+35 " و هذه الاغنية هى واحدة من أغنيات ألبومها الأخير " Positions " الذى أطلق نهاية أكتوبر الماضى ، لكن لكى تضمن جراند إثارة الجدل و الحماس بين عشاقها كشفت أن إطلاق هذا الكليب سيكون قريبا دون أن تحدد موعد لذلك .

يذكر أن جراند البالغة من العمر (27 عامًا) كانت تتواجد الأسبوع الماضي بأغنيتين من ألبومها الجديد الذى يحمل عنوان "Positions" ضمن أول 5 أغنيات "top 5" بقائمة "Billboard’s Global 200 chart" ، فقد استطاعت إريانا جراند أن تسيطر على المركز الأول وذلك بأغنيتها "Positions" والتى حققت نجاحًا كبيرًا فور إطلاقها، وكان الكليب الخاص بالأغنية محط تركيز الملايين من شتى انحاء العالم وحصد سلسلة طويلة من عبارات الأشادة والثناء.

كذلك كان المركز الخامس من نصيب إريانا جراند و ذلك بأغنتيها "34+35" وهى واحدة من أغنيات ألبومها الغنائى الجديد الخاص، ومن المتوقع أن تحصد أغنية 34+35 مراكز متقدمة خلال الأسابيع القليلة المقبلة بالقوائم المختلفة، حيث تلقط سلسلة طويلة من الإشادات من قبل المعنيين بالموسيقى والغناء من مختلف الأعمار.