شكرا لقرائتكم خبر عن ميريام فارس تصدم متابعيها بهذا الفيديو بعد أقل من شهر على ولادتها .. ماذا حدث لبطنها! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الاثنين 16 نوفمبر 2020 08:59 مساءً - نشرت الفنانة اللبنانیة میریام فارس فیدیو عبر إنستغرام استعرضت من خلالھ بطنھا ونحافتھا، في أول ظھور لھا بعد ولادة طفلھا الثاني دیفید قبل شهر.

وعلقت میریام قائلة: “كثیر مسرورة”، وهو ما دفع جمھورھا لسؤالھا عن “كرش الولادة”، والمعروفة به معظم السیدات بعد ولادتھن والذي من الصعب التخلص منھ إلا بعد 40 یوما حسب بعض الدراسات.

كانت میریام فارس قد نشرت في وقت سابق الصور الأولى لطفلھا دیفید، لتلقى إعجاب جمھورھا عبر السوشال میدیا الذي لاحظ وجود تشابھ بینھ وبین طفلھا الأول جایدن رغم عدم ظھور ملامحھ بشكل كبیر .