شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو فنانة مصرية شهيرة في وصلة رقص احتفالًا بشفائها من كورونا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الاثنين 16 نوفمبر 2020 08:59 مساءً - ظهرت الفنانة المصرية سلمى أبو ضيف، لأول مرة بعد شفائها من فيروس كورونا المستجد، في أحد الأفراح وهي تؤدي وصلة رقص وسط حالة من السعادة.

وشاركت سلمى الجمهور بفيديو وهي ترقص بحفل الزفاف في أول ظهور بعد إعلان شفائها.

كانت سلمى أبو ضيف شاركت في فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، وفور عودتها أعلن عن إصابتها بكورونا.

يذكر أن آخر أعمال سلمى أبو ضيف هي حكاية “لازم أعيش” من مسلسل “إلا أنا”، وشاركها البطولة بطولة جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، خالد أنور، وفراس سعيد وعدد آخر من الفنانين، من تأليف نجلاء الحديني وإخراج مريم أحمدي.

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