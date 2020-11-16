42 ألف جنيه إسترليني قيمة رسالة كُتبت على متن "تيتانك"

الإثنين 16 نوفمبر 2020

بيعت رسالة كُتبت بخط اليد على متن سفينة تيتانك بـ42 ألف جنيه إسترليني خلال مزاد إلكتروني عُقد أول من أمس جنوب غربي إنجلترا.



وتوفي صاحب الرسالة، ويدعى القس جون هاربر، إبان حادث غرق تيتانك التاريخي في أبريل عام 1912، بعد أن بعث بالرسالة المقصودة إلى أحد رجال الدين، بحسب ما نشرت صحيفة "المصري اليوم".

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وكان هاربر على متن الرحلة برفقة ابنته وأخته، إلا أنه إبان غرق السفينة رفض الحصول على مقعد في أحد قوارب النجاة، وظل على سطح السفينة حتى غرقت.

وأفادت شهادات أفراد نجوا من الواقعة بأنه ظل يقوم بدوره كرجل دين أثناء غرق تيتانك.

وذكر أحد مسؤولي شركة المزادات أن مقتني الرسالة الأصلي احتفظ بها 25 عاماً، ثم قرر أخيراً تسليمها للجيل التالي.