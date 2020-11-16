إلعاء مشهد تمثيلي بسبب حجم دوين جونسون

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حال حجم الممثل العالمي دوين جونسون من أداء مشهد تمثيلي من فيلم "Red Notice"، وتم الغاء مشهد تمثيلي بسبب عدم قدرة جونسون من دخول سيارة رياضية.
ونشر جونسون المعروف باسم "ذا روك" صورة عبر حسابه الرسمي على انستغرام، ظهر فيها إلى جانب سيارة بورش فضية مشيراً إلى أنه تسبب بإلغاء المشهد من فيلمه الجديد لأنه لم يتمكن من الصعود إلى داخلها بسبب حجمه الكبير.
وكشف أنه تم دفع الكثير من المال لإيجاد هذه السيارة الرياضية الخارقة التي تتناسب مع المشهد، لكن بطبيعة الحال تقرر إلغاء المشهد وحذف كل اللقطات.
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