يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
حققت أغنية النجمة الأميركية بيلي آيليش الجديدة Therefore I Am نجاحا مبهرا لدى الساعات الأولى لاطلاقها على قناتها الخاصة على يوتيوب. ولقيت الأغنية نجاحًا مذهلًا في الساعات الأولى من عرضها، حيث وصل عدد المستمعين إلى أكثر من 28.3 مليون.
وتصدرت أغنية "بيلي آيليش" مخطط "سبوتيفاي" في الولايات المتحدة الأميركية حيث حققت أكثر من 1.755 مليون استماع على المنصة يوم الجمعة الماضي بتاريخ 13 نوفمبر. كما تصدرت المركز الأول على مؤشر مبيعات iTunes الأميركي مساء الخميس الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر أغنية بيلي آيليش الجديدة تحقق نجاحا مبهرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.