أغنية بيلي آيليش الجديدة تحقق نجاحا مبهرا

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حققت أغنية النجمة الأميركية بيلي آيليش الجديدة Therefore I Am نجاحا مبهرا لدى الساعات الأولى لاطلاقها على قناتها الخاصة على يوتيوب. ولقيت الأغنية نجاحًا مذهلًا في الساعات الأولى من عرضها، حيث وصل عدد المستمعين إلى أكثر من 28.3 مليون.

وتصدرت أغنية "بيلي آيليش" مخطط "سبوتيفاي" في الولايات المتحدة الأميركية حيث حققت أكثر من 1.755 مليون استماع على المنصة يوم الجمعة الماضي بتاريخ 13 نوفمبر. كما تصدرت المركز الأول على مؤشر مبيعات iTunes الأميركي مساء الخميس الماضي.