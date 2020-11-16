كاردي بي تغضب الهندوس واعتذارها مرفوض

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أغضبت مغنية الراب الأميركية كاردي بي الهندوس بعد ان أقدمت على نشر صور ترويجية لحذائها الجديد مجسدة نفسها بالآلهة الهندوسية "دورجا".

ونشرت كاردي بي صورة على حسابها الشخصي على تويتر تظهر نفسها كآلهة الهندوس دورجا وماسكة بيديها حذاءا رياضيا أحمر اللون ترويجًا لمجموعة الأحذية خاصتها بالتعاون مع "Reebok" التي صدرت في 13 نوفمبر.

من جهته نشر رئيس الجمعية العالمية للهندوسية "راجان زيد"، بيان في ولاية نيفادا اليوم، جاء فيه إن الإلهة "دورجا" كانت تحظى بتقدير كبير في الهندوسية وكان من المفترض أن تُعبد في المعابد أو الأضرحة المنزلية ولا تستخدم في بيع الأحذية للجشع التجاري. لم يكن الاستخدام غير الملائم للآلهة أو المفاهيم أو الرموز أو الأيقونات الهندوسية لأغراض تجارية أو غيرها من الأجندة أمرًا مقبولًا لأنه يضر بالمخلصين.

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