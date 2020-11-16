- 1/3
- 2/3
- 3/3
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
أغضبت مغنية الراب الأميركية كاردي بي الهندوس بعد ان أقدمت على نشر صور ترويجية لحذائها الجديد مجسدة نفسها بالآلهة الهندوسية "دورجا".
ونشرت كاردي بي صورة على حسابها الشخصي على تويتر تظهر نفسها كآلهة الهندوس دورجا وماسكة بيديها حذاءا رياضيا أحمر اللون ترويجًا لمجموعة الأحذية خاصتها بالتعاون مع "Reebok" التي صدرت في 13 نوفمبر.
من جهته نشر رئيس الجمعية العالمية للهندوسية "راجان زيد"، بيان في ولاية نيفادا اليوم، جاء فيه إن الإلهة "دورجا" كانت تحظى بتقدير كبير في الهندوسية وكان من المفترض أن تُعبد في المعابد أو الأضرحة المنزلية ولا تستخدم في بيع الأحذية للجشع التجاري. لم يكن الاستخدام غير الملائم للآلهة أو المفاهيم أو الرموز أو الأيقونات الهندوسية لأغراض تجارية أو غيرها من الأجندة أمرًا مقبولًا لأنه يضر بالمخلصين.
كانت هذه تفاصيل خبر كاردي بي تغضب الهندوس واعتذارها مرفوض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.