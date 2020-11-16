النجوم عن صلح تامر حسني وبسمة بوسيل: "عملت عين العقل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الفتاح العجمي

وجه الفنان تامر حسني رسالة عتاب لزوجته الفنانة المغربية بسمة بوسيل، أكد فيها استمرار علاقتهما وحبهما بعد أيام من إعلانها انفصالهما.

وقال تامر حسني في رسالته لبسمة بوسيل اليوم الاثنين: "بسمة حبيبتي للأسف إنتي مفكرتيش كويس وسلمتي ودانك لشر السوشيال ميديا عشان كام تعليق كلامهم فارغ نسوكي إنك عرفتيني وأنا مشهور، ودي طبيعة شغلي اللي عرفتيني بيها، إزاي وصلوكي للزعل وللبعد فترة".

وأضاف تامر :"المهم أنا مش هزعل منك، ولا يرضيني زعلك، إنتي حبيبتي، وأم ولادي أنا سندك وظهرك مهما حصل، بس اللي عايز أقوله لعل نكون سبب خير في توعية ناس كتير، ليه لما أي حد بيزعل من حد بيطلع يكتب عليه في السوشيال ميديا، طب حتى يكلمه الأول، إيه علاقة الناس بمشكلة شخصية بين اتنين ممكن تتحل بالتليفون، أو في زيارة رحيمة بينهم، ويا ريتها مشكلة أصلا، وربنا جعل ما بينا مودة ورحمة، عشان كده للأسف أنتي عارفة إن في ناس في طبيعتهم حب خراب البيوت، ومش هنخلص منهم بس إنتي اللي هتخلصي، من فكرة إنك تسمعيهم، مع إنك مكنتيش كده".

وتابع: "يا ريت تركزي مع طاقة الناس اللي دعولنا ودعوا لأولادنا بكل خير، وفعلا أنا بشكر كل الناس والفنانين اللي سعوا في الخير لينا، وأنا واثق إنك زعلانة دلوقتي إنك كتبتي كده، هو تصرف متهور منك بس ولا يهمك مش عيب الإنسان يغلط ويتعلم، وأنا ياما علمتك ولسه هعلمك، كان نفسي الكلام دا يكون بينا لكن إنتي أشركتي الجمهور الكريم فكان لازم أرد هنا، بينا حب غالي وحياة كريمة وأولادنا وبينا أغلى ما فيها ربنا يخلينا لينا ويخليهم لينا، يارب، متهورة بس بحبك".

وردت بسمة بوسيل على رسالة تامر حسني بالاعتذار قائلة عبر "ستوري إنستجرام": "فعلا اتهورت.. بس عشان بحبك.. آسفة".

وحرص عدد من المشاهير والنجوم على توجيه رسائل للثنائي عقب إعلان صلحهما، ومن بينهم: -

المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، والذي وجه رسالة لتامر حسني عبر حسابه على موقع "تويتر"، وقال فيها: "عملت عين العقل".

وحرص تامر على الرد على رسالة آل الشيخ قائلا: "تسلم معالي المستشار كلك ذوق".

ونشرت الفنانة ميرهان حسين صورًا تجمع تامر حسني بزوجته بسمة بوسيل، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "ربنا يخليكوا لبعض ولأولادكم، ويبعد عنكوا كل حاجة وحشة، بحبكوا سوا، ويا رب دايمًا سوا".

فيما أشادت الإعلامية شيما صابر بتعامل تامر حسني مع زوجته بعد إعلانها انفصالهما، وكتبت عبر "تويتر": "تامر حسني في طريقة احتواء زوجته ورده عليها بيعلّم رجالة كتير أوي دروس متنتهيش.. من زمان وأنا بشوفه حقيقي مثال للشخص الذكي الناجح صاحب المواقف المدروسة.. تحية على إحساسه بالمسؤولية كونه شخص ملهم في هذا المجتمع".

وكانت الفنانة الإماراتية أحلام حاولت التدخل للصلح بين تامر وبسمة، وغردت عبر حسابها بموقع "تويتر"، قائلة: "حرام والله.. أعتقد تامر فنان يجنن وبسمة بتجنن وأشوفهم لايقين لبعض، وشوية مشاكل يا تامر تعدي عشان عيالنا لا تترك حد يتشمت فيكم، وكل المشاكل بالتفاهم تنحل.. حرام ثماني سنين وأطفال.. صديقك من صدقك روح لها وجيبها بيتها، واجعل الألسن تصمت.. اسمع من أختك الكبيرة".

وتابعت في منشور آخر تعليقًا على ما يتردد بشأن غيرة بسمة على تامر من المعجبات، والتي تحدث عنها في لقائه مع الفنانة إسعاد يونس ببرنامجها "صاحبة السعادة": "من حقها تغار؛ زوجي.. طبيعي أغار خصوصا إذا فيه معجبة تقصد تؤذي مشاعرها".

واستكملت في تغريدة ثالثة: "حيرجعوا بإذن الله ولو ما رجعوش حسافر مصر وأصالحهم وهم أحرار، قبضة يد قبضة يد قبضة يد قبضة يد، تهديد ووعيد وبوكسات الاثنين، وعلى فكرة كل واحد يكتب للتاني حالا بحبك وبسرعة ويا ويلكم إذا غضبت".

وكانت قد فاجأت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، الجميع بإعلان انفصالها عن النجم تامر حسني، وذلك عبر "ستوري إنستجرام"، وذلك قبل أن تحذف منشورها قبل 3 أيام.

وكتبت بسمة بوسيل، يوم الجمعة الماضي: "لكل الناس اللي بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعملي احترام سواء في صور أو فيديوهات، يا ريت تبطلوا تبعتولي أي حاجة عشان مش فارقلي أي صور".

وأضافت: "أحب أعرفكم إن إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق، يا ريت تحترموا مشاعر كل واحد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أي حاجة... بالتوفيق".

وتزوج الفنان تامر حسني من الفنانة بسمة بوسيل، في 2012، وأنجب منها ابنتين، هما "تاليا وأمايا"، وولدا اسمه "آدم".