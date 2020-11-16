خطب أثناء زواجهما وموقف جعل العشرة بينهما مستحيلة.. ماذا حدث بين تامر عاشور وزوجته؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، فجرت السيدة سمر أبو شقة زوجة المطرب تامر عاشور، العديد من المفاجآت حول علاقتهما، من خلال الرد على أسئلة متابعيها عبر الموقع، وكشفت أنهما منفصلان واقعيًا وليس قانونيًا.

ونستعرض في التقرير التالي تفاصيل الأزمة بين تامر عاشور وزوجته منذ زواجهما وحتى هذه اللحظة:

في 2017 تزوج تامر عاشور من سمر أبو شقة في حفل كبير حضره عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة، ولم تمر سوى 6 أشهر عن الزواج حتى انتشرت العديد من الأخبار التي تفيد بطلاقهما، وهو ما لم يرد عليه المطرب الشهير.

في 2018، حضر تامر عاشور زوجته عقد قران الفنانة شيماء سيف، ليكون ظهورهما سويًا رد قاطع على شائعات الانفصال، كما ظهر الاثنان وهما يرتديان دبلة الزواج.

في فبراير 2019، استقبل تامر عاشور ابنته الذي أطلق عليها اسم "أيام"، تزامنًا مع طرح ألبومه الذي يحمل نفس الاسم، وأعلن عن الخبر عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.

في سبتمبر من العام نفسه، فاجئ تامر عاشور الجميع وأعلن خطبته على دارين حداد، ملكة جمال مسابقة السياحة والثقافة الدولية لعام 2019، تاركًا الجمهور في حيرة من أمره هل وقع الطلاق بينه وبين زوجته؟

لم يمر سوى شهران على هذه الخطبة حتى خرج عاشور ليعلن انفصاله عن خطيبته "دارين"، دون توضيح أي تفاصيل أخرى متجاهلًا العديد من الأسئلة التي طرحها الجمهور حول علاقته بزوجته سمر أبو شقة.

في الساعات القليلة الماضية قررت سمر أبو شقة حسم الجدل والرد على أسئلة الجمهور المتعلقة بعلاقتها مع تامر عاشور، وردًا على سؤال: هو انتي وعاشور لسه متجوزين وعايشين سوا؟، قالت: "لسه متجوزين بس مش عايشين سوا".

وأجابت على سؤال آخر جاء فيه: مش ناوية ترجعي لأبو أيام؟ لترد سمر : "لا أنا متمسكة بطلب الطلاق وخلاص قرب"، بينما سألها أحد متابعيها قائلًا: "مش عايشين في بيت تامر عاشور ليه وانتي لسه مراته ليه بعيد عن بعض؟، لترد: "لأننا منفصلين وأنا طالبة الطلاق من كتير".

بينما سألتها إحدى المتابعات حول خطبته وهي ما زالت زوجته قائلة: "إزاي راح يخطب وانتوا لسه متجوزين هو فيه كدا، لترد "ابو شقة": أه طلع فيه كدا للأسف"، وقالت لها متابعة أخرى: إزاي بعد العشرة الحب يروح، لترد: "عشان مش كل حاجة العمر والعشرة مواقف مش أيام بتعدي تحت سقف واحد وخلاص، موقف واحد كفيل ينهي الحب".