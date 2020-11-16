خاص| مخرج "ميكا": قابلت أطفالا هاجروا من المغرب لباريس بحثًا عن حياة أفضل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال المخرج المغربي إسماعيل فروخي، إن فيلمه "ميكا"، تدور أحداثه عن الأطفال من عمر 10 إلى 15 عامًا، الذي يخوضون تجربة الهجرة، رغم خطورتها، ويتركوا المغرب في هذا السن الصغير.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أنا شخصيا لما بدأت أكتب من حوالي 5 سنين، قابلت أطفال في العمر ده في باريس مهاجرين من المغرب، بيواجهوا مواقف صعبة في المغرب في النهاية هما بيهاجروا من أجل تغيير نصيبهم في الحياة مش راضيين بحياتهم الصعبة وبالتالي بيلجأوا للهجرة".

وعن عمله مع الطفل "زكريا" الذي لعب دور البطولة في الفيلم "ميكا"، قال فروخي "كان العمل رائع مع زكريا، وكنت أخاف عليه جدًا لذلك حرصت على أن أكون أنا من يهتم به في كل شيء ولا أحد غيري".

"ميكا" شارك في المسابقة الرسمية بمهرجان الجونة السينمائي، في دورته الرابعة، تأليف وإخراج إسماعيل فروخي، بطولة الطفل زكريا عنان، صبرينا، وعزالعرب الكغاط.