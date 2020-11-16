أول رد فعل من تامر عاشور بعد إعلان زوجته انفصالهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الفتاح العجمي

تجاهل الفنان تامر عاشور، إعلان زوجته سمر أبو شقة، اليوم الاثنين، انفصالهما منذ فترة وتمسكها بطلب الطلاق.

وفي أول رد فعل له عقب ذلك، نشر عاشور صورة له عبر حسابه على موقع "تويتر"، وعلّق مخاطبا جمهوره: "ما تختاروا لنا أغنية أغنيها لكم لايف".

وكانت سمر أبو شقة زوجة المطرب تامر عاشور كشفت عن طلبها للطلاق من زوجها من خلال عدة أسئلة طرحها عليها متابعيها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وجاءت بعض الأسئلة عن علاقتها بزوجها تامر عاشور، ومنها: "مش ناوية ترجعي لأبو أيام؟"، لترد سمر: "لا أنا متمسكة بطلب الطلاق وخلاص قرب".

وطرح أحد المتابعين سؤالا آخر: "هو إنتي وعاشور لسه متجوزين وعايشين سوا؟"، ردت سمر: "لسه متجوزين بس مش عايشين سوا".

وردت على متابع آخر سألها: "مش عايشة في بيت تامر عاشور ليه وإنتي لسه مراته وليه بعيد عن بعض؟" قائلة: "لأننا منفصلين وأنا طالبة الطلاق من كتير".

واستقبل تامر عاشور، مولودته الأولى والتي أطلق عليها اسم "أيام"، في فبراير 2019، وهو اسم ألبومه الأخير الذي ضم 11 أغنية.