هاني رمزي في يوم رياضي مع عمرو وأحمد سعد(صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: شارك الفنان هاني رمزي جمهوره بصورة تجمعه بالفنان أحمد سعد وشقيقه عمرو سعد، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". علق هاني رمزي على الصورة :"يوم رياضي مع حبايبي أحمد سعد وعمرو سعد". يذكر أن، الفنان هاني رمزي، أعلن مؤخرًا عن عودته إلى السينما بفيلم "عمر المحتار"، وفور الإعلان عن اسم الفيلم طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بإيقاف العمل، ليعلن "رمزي" بعدها عن تغيير اسم الفيلم.

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