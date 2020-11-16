"عمّار".. فيلم رعب مصري يشارك بعروض منتصف الليل في "القاهرة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

في أول عرض سينمائي له، يشارك فيلم الرعب المصري عمّار ضمن عروض منتصف الليل بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 42، والتي ستقام هذا العام في الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر، بدلاً من موعده المعتاد من 19 إلى 28 نوفمبر.

تدور أحداث فيلم الرعب عمّار حول أسرة سيئة الحظ تصل إلى قصر آل غريب، وسرعان ما تتبدد فرحة الزوجين وأبنائهم الثلاثة بمسكنهم الجديد بعد أن يبدأ البيت تدريجياً في امتصاصهم واحد تلو الآخر لعالم مرعب مليء بالجرائم القديمة التي وقعت بين جدرانه، أو أن الجدران المشؤومة كانت وراء تلك الجرائم.

الفيلم من إخراج محمود كامل وتأليف أحمد الدهان وهيثم الدهان، وبطولة شريف سلامة وإيمان العاصي. فيلم عمّار من إنتاج شركة Nilewood، وتتولى شركة MAD Solutions مهام الترويج في العالم العربي.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي CIFF هو واحد من 15 مهرجان تم تصنيفهم ضمن فئة "أ" من قبل الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام. وهو المهرجان السينمائي الأقدم الذي تم اعتماده دولياً في العالم العربي وأفريقيا والشرق الأوسط.