بالصور| "القاهرة السينمائي" يعرض 12 فيلمًا عربيًا بـ"آفاق" ويتوقع اعتذار ضيوف بسبب "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

قال محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، إنه يتمنى حضور جميع الضيوف من صنّاع ونجوم الفن، في الدورة المقرر انطلاق فعالياتها 2 ديسمبر المُقبل.

وتابع في كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي أقيم للإعلان عن تفاصيل الدورة الجديدة، بأحد فنادق القاهرة ظهر اليوم الاثنين: "هناك صعوبة في السفر، وبالرغم من ذلك الضيوف يحاولون الحضور إلى القاهرة للمشاركة في فعاليات المهرجان، ونتوقع وجود اعتذارات من الضيوف وتواجد أقل".

وخلال المؤتمر، أكد الناقد رامي عبدالرازق، مدير برنامج مسابقة آفاق السينما العربية، أن ظروف العمل هذا العام كانت شديدة الصعوبة، بسبب الظروف التي يعيشها العالم كله، موجهًا الشكر للناقد أحمد شوقي، المدير السابق لمسابقة آفاق.

وأشار رامي إلى أن الدورة الـ42 ستشهد عرض 12 فيلمًا في مسابقة آفاق، لافتًا إن الإنتاج هذا العام كان قليل والجيد منه أقل، إلا أنهم حرصوا على اختيار أفضل إنتاجات السينما العربية.

ومن جانبه، قال عمر قاسم، المدير التنفيذي لمهرجان القاهرة السينمائي، إن إدارة المهرجان تتعاون مع الأوبرا، لتصميم مسرح خاص يُستخدم في استقبال فعاليات الافتتاح والختام، وإقامة عرضه بداخله يوميًا.

وقالت الناقدة رشا حسني، مدير قسم عروض منتصف الليل، إن القسم يشهد مشاركة 7 أفلام، بينها فيلم مصري تحت عنوان "عمار" للمخرج محمود كامل، والذي تشهد الدورة 42 عرضه العالمي الأول.