ما بين الإسكندرية والقاهرة .. هكذا تحضر درة لـ حكاية "في الحب سوا"

تشارك الفنانة درة في بطولة حكاية جديدة من حكايات مسلسل "إلا

أنا"، وهي "في الحب سوا"، والتي من المقرر عرضها قريباً على قنوات DMC .

وتصور "درة" خلال هذه الأيام مشاهدها في حكاية "في الحب سوا"، بمدينة الإسكندرية، وتعود إلى القاهرة الأيام المقبلة لتستكمل تصوير باقي مشاهدها في الحكاية.

وتعد حكاية "في الحب سوا" الثامنة من حكايات مسلسل "إلا

أنا"، وتقدم من خالها دور فتاة تقع بين حب رجلين أحدهما يخدعها ويخسرها ويحاول العودة في منافسة مع رجل آخر، من تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج محمود كامل.

وتدور فكرة مسلسل "إلا أنا" حول مجموعة من القصص المقتبسة من أحداث واقعية، يتم

من خلالها تناول العديد من القضايا التي تهم المجتمع المصري، منها نظرة المجتمع الشرقي للمرأة وكفاحها المستمر لتحقيق ذاتها وتمكينها في سوق العمل، والوصول إلى علاقة سوية مع الرجل.

"إلا أنا" قصة الكاتب يسري الفخراني، ويتألف من 6 حكايات مستقلةمستوحاة من قصص وأحداث واقعية، يضم المسلسل 6 بطلات، وكل حكاية 10 حلقات ولكل حكاية مؤلف ومخرج وبطلة، ويناقش المسلسل العديد من القضايا التي تهم المرأة مثل نظرة المجتمع الشرقي للمرأة المطلقة، وكفاح المرأة من أجل ذاتها وأولادها.