بطائرة خاصة.. محمد رمضان يستعرض لحظة رجوعه للقاهرة

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره ومتابعيه مقطع فيديو جديد، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وظهر "رمضان" في الفيديو أثناء رجوعه إلى القاهرة خلال إستقلاله طائرة خاصة، وذلك بعد رحلة طويله إستهدفت أيام في دبي.
ومن المقرر أن يحصد الفنان محمد رمضان، اليوم الأثنين، جائزة أفضل ممثل عربي لعام 2020، وذلك ضمن فاعليات مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ 11، عن دوره في مسلسله "البرنس"، الذي عرض في رمضان الماضي.
وفي سياق آخر، يواصل محمد رمضان التحضير لمسلسله الجديد "موسى"، ومن المقرر أن ينافس به في السباق الرمضاني 2021، وسينطلق تصويره بداية الشهر المقبل، ويشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن منهم رياض الخولي وسيد رجب وسمية الخشاب وصبري فواز وهبة مجدي وأمير صلاح الدين وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجي.
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