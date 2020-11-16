بدرية طلبة تعتذر لقناة النهار

اعتذرت الفنانة بدرية طلبة لقناة النهار، عن تقديم برنامج "بيت ريا وسكينة" بمشاركة الفنانة انتصار، حيث كتبت عبر حسابها على موقع التواصل الاإجتماعي "فيسبوك - Facebook" قائلة : "بشكر قناة النهار علي الفترة اللي قضيتها معاهم في تقديم برنامج بيت ريا

وسكينة (فكرتي) وإخراج أحمد داغر وكنت أتمنى أكمل معاكم لكن اعتذاري عن البرنامج لظروف خاصة بيا بشكر كرو العمل وبتمنى لهم التوفيق".

الجدير بالذكر أن "بيت ريا وسكينة" كان التعاون الثالث بين انتصار

وبدرية، بعد تقديم المواسم الأولى من برنامج "نفسنة" عبر شاشة "القاهرة والناس"، وتعاونا مؤخرا في مسرحية "ريا وسكنية تاني"، وقدمت فيها انتصار شخصية "سكينة"، وبدرية دور "ريا"، ويجسد الفنان حمدي الوزير دور "عبد العال" وهي من تأليف مصطفى سالم، وإخراج حسام الدين صلاح، وتتناول المسرحية الشق الآخر من قصة "ريا وسكينة" بشكل كوميدى هادف.