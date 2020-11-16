سامر الدوسري يشارك في مسلسل " الميراث" وينضم لـ "بنت الحي"

انضم الفنان السعودي سامر الدوسري إلي أسرة مسلسل "الميراث"، الذي يعرض حاليا على الفضائيات،وتدور أحداثه بعدما فارق عبدالمحسن الحياة تاركًا وراءه وصية الميراث التي تظهر معادن الجميع، وتحدث فرقة بينهم، وهو بطولة عبد العزيز السكيرين،

وهند محمد وآخرون، ومن إخراج تامر بسيوني.



ومن جانب أخر أكد "سامر الدوسري" في بيان له اليوم الإثنين، إنه انضم أيضا لأبطال الفيلم الكويتي "بنت الحي"، للمخرج على

حسن، وتم الانتهاء مؤخرا من معاينة أماكن التصوير، بعد توقف التحضيرات لفترة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد



الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان سامر الخال مسلسل "العاصوف 2"، وهو من بطولة ناصر القصبي، ريم عبدالله، حبيب الحبيب، مها زين، إلهام الرشيدي، ليلى السمان، ومن إخراج المثنى صبح.

