بعد وصفه لها بمتهورة .. بسمة بوسيل ترد على تامر حسني

ردت الفنانة بسمة بوسيل، بعد الكلام الذي نشره زوجها نجم الجيل الفنان تامر حسني، عبر خاصية "الاستوري" على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



وكتبت "بوسيل": عبر خاصية الإستوري الخاصة بها عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، "فعلاً إتهورت بس عشان بحبك".

وكانت قد بدأت شرارة خبر الانفصال بسبب "ستوري" لبسمة بوسيل عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، التي تضمنت طلب انفصالها عن زوجها وطلبت من متابعيه عدم ارسال أي صور له مع المعجبات، ليتكتم

تامر عن أي رد أو تصريح بخصوص تنفيذ الطلاق من عدمه.

وأجاب الفنان تامر حسني، عن تساؤلات متابعيه ومعجبيه حول انفصاله أو استمراره مع زوجته بسمة بوسيل، وذلك عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الإجتماعي الشهير"فيسبوك".

وتضمن رد "تامر" رساله لزوجته، ببعض من اللوم والعتاب على تصرفها المتسرع بسبب بعض من الرسائل المتوقع وجودها خاصة في ظل شهرة تامر التي عرفته وهو يتمتع بها، فمن المفترض أن

تتفهم هذا الأمر.

وكان يتمنى منها أن يكون العتاب بينهما بالسؤال عن الأمر أولاً، وتفهمه قبل الحكم عليه، لكنها مادامت شاركت الجمهور في مشكلة انفصالهما من البداية، أراد الرد عليها أمام الجمهور، أيضا لتتضح الأمور ويمنع الاشاعات بينهما.

ووجه تامر بعض النصائح لزوجته بعد تسرعها في قرار طلب الطلاق، بدايتها أن لاتستمع إلى أشخاص مهمتهم تدمير العلاقات والبيوت، والتحدث في الأامور الشخصية لهم بينهما والتأكدمن الأمر قبل إصدار القرارات المصيرية فيه".

وختم نصائحه" بأنها تصب تركيزها على الأشخاص الإيجابية في حياتهما الذين يتمنوا لهم دوام السعادة والاستقرار بينهما، والتعلم من اخطاءها، لأن مابيينا من أسرة وأطفال وعشرة ومودة تجبرنا على التصرف بعقل وتمهُل.