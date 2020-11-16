اليوم .. محمد رمضان يحصد جائزة أفضل ممثل عربي لـ 2020

يحصد الفنان محمد رمضان، اليوم الأثنين، جائزة أفضل ممثل عربي لعام 2020، وذلك ضمن فاعليات مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ 11، عن دوره في مسلسله "البرنس"، الذي عرض في رمضان الماضي.

ومن جانب أخر يواصل محمد

رمضان التحضير لمسلسله الجديد "موسى"، والمقرر أن ينافس به في السباق الرمضاني 2021، وسينطلق تصويره بداية الشهر المقبل، ويشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن منهم رياض الخولي وسيد رجب وسمية الخشاب وصبري فواز وهبة مجدي وأمير صلاح الدين وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجي.

يذكر أن مسلسل "البرنس"، شارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن من بينهم الفنان أحمد زاهر وروجينا ومحمد علاء ومن إخراج محمد سامي.