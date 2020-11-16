تراند اليوم : زوجة محمود ياسين في ورطة بعد وفاته – إتفرج

دافعت الفنانة رانيا محمود ياسين، عن والدتها الفنانة الشهيرة، بسبب الانتقادات التي تعرضت لها بسبب ظهورها في لقاء تليفزيوني قبل انتهاء مدة العِدة، على رحيل زوجها الفنان الكبير محمود ياسين.

نشرت رانيا عبر حسابها على Instagram، نص فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية، حول إجازة خروج المرأة أثناء فترة العدة للضرورة، وعلّقت كاتبة: “ده رد علي العدد الكبير اللي داخل يفتي عندي في الدين.. شكرا جزيلا لحضراتكم بس الدين يسر وليس عسرا.. واخترت لكم الإمام ابن تيميه علشان محدش يقولي شيوخ آخر زمن أهو جبتلكم شيوخ الزمن العتيق شكرا مرة تانية لحضراتكم”.

كانت رانيا محمود ياسين قد أعلنت عن أول ظهور إعلامي لوالدتها الفنانة شهيرة، وذلك بعد وفاة الفنان الكبير محمود ياسين، في حوار خاص مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج “واحد من الناس” على قناة الحياة، يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.