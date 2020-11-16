تراند اليوم : مابين التهور والحب .. تولد قصة عشق جديدة بين تامر حسني وزوجته – إتفرج

ردت الفنانة المعتزلة بسمة بوسيل علي تدوينة زوجها الفنان تامر حسني الذي عاتبها خلالها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي ” انستجرام”

وكتبت بسمة تدوينة مقتضبة عبر خاصية الاستوري بحسابها الشخصي بموقع ” انستجرام” حيث قالت : “ايوا اتهورت عشان بحبك”

وكان تامر حسني قد كتب عبر خاصية الاستوري رسالة لزوجته، قائلا: “بسمة حبيبتي للأسف انتي مفكرتيش كويس وسلمتي ودنك لشر السوشيال ميديا عشان كام تعليق كلامهم فارغ نسوكي إنك عرفتيني وأنا مشهور ودي طبيعة شغلي اللي عرفتيني وحبيتيني بيها”.

وتابع: “ازاي وصلوكي للزعل والبعد فترة.. المهم أنا مش هازعل منك ولا يرضيني زعلك أنتي حبيبتي وأم ولادي.. أنا ضهرك وسندك مهما حصل، بس اللي عايز أقوله لعلنا نكون سبب خير في توعية ناس كتير.. ليه لما أي حد بيزعل من حد بيطلع يكتب على السوشيال ميديا.. طب حتى يكلمه الأول إيه علاقة الناس بمشكلة شخصية بين اتنين ممكن تتحل بالتليفون أو في زيارة رحيمة ما بينهم وياريتها مشكلة أصلا.. ربنا جعل ما بينا مودة ورحمة عشان كدة”.

وأضاف: “للأسف انتي عارفة أن في ناس طبيعتهم حب خراب البيوت، ومش هنخلص منهم بس انتي اللي هتخلصي من فكرة انك تسمعيهم مع أنك مكنتيش كدة”.

وجه الفنان تامر حسني، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، رسالة لزوجته الفنانة المغربية بسمة بوسيل، اعتذر خلالها عن الخلافات الواقعة بينهام، بعدما أعلنت مؤخرا انفصالهما وتحضير أوراق الطلاق.

وأعلنت المغربية بسمة بوسيل، منذ أيام، انفصالها عن زوجها الفنان تامر حسني، عبر خاصية “استوري” على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وتحدثت بسمة بوسيل عن تفاصيل انفصالها، ملمحة لانزعاجها من معجباته وصوره معهن، قائلة: “لكل الناس اللي بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعملي احترام سواء في صور أو فيديوهات يا ريت تبطلوا تبعتولي أي حاجة عشان مش فارقلي أي صور”.

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وتابعت حديثها عن تفاصيل الانفصال، عبر خاصية “أستوري” على تطبيق “إنستجرام”: “كمان أحب أعرفكم إني إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أنا أي حاجة”.

ضجت صفحات “السوشيال ميديا” بخبر انفصال الفنان تامر حسني، عن زوجته المغربية بسمة بوسيل، وسط مشاعر من الحزن على نهاية قصة الحب التي جمعت بين الثنائي.

ووسط تأكيد البعض لخبر الانفصال لكن أنباء متداولة عن جلسة الصلح التي تجمع بينهما، في محاولة لإعادة الأمور بينهما كما كانت، ورغم أن الحياة الأسرية للفنان تامر حسني بعيدة عن وسائل الإعلام، فأسباب الخلافات بينهما ليست بالباب المفتوح على مصراعيه لجمهورهما.

تجاهلت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، بيان زوجها المطرب تامر حسني، المنشور عبر خاصية “استوري” على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

ونشرت “بوسيل” مقطع فيديو على نغمات أغنية للمطربة العالمية إريانا جراندي – Ariana Grande، تقول كلماتها: أنني أحصل على كل ما أريد، لأنني أجذبه نحوي، وأنظر إلى هاتفي، لكنني لا أهتم، وأقرأ كتابا”.