تراند اليوم : الهند تبكي الممثل “سوميترا تشاتيرجي” الذي توفي بكورونا.. تفاصيل

أقيمت مراسم تكريمية للممثل الهندي الكبير سوميترا تشاتيرجي الإثنين في اليوم التالي لوفاته عن عمر 85 عاما بعد مضاعفات مرتبطة بوباء كوفيد-19.

وشارك النجم البوليوودي في حوالي 300 فيلم خلال ستة عقود، لكنه اشتهر دوليا بعمله مع المخرج الحائز جائزة أوسكار ساتياجيت راي.

ونقل إلى مستشفى في كالكوتا بعدما ثبتت إصابته بكوفيد-19 الشهر الماضي وبقي هناك إذ عانى مضاعفات مرتبطة بالفيروس، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وكتبت ابنته بولامي بوز على فيسبوك أن حالة تشاتيرجي الصحية تدهورت وتوفي الأحد.

وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودي إن وفاة تشاتيرجي “خسارة كبيرة لعالم السينما” والحياة الثقافية للهند.

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وغرّدت رئيسة وزراء ولاية غرب البنغال ماماتا بانيرجي على تويتر “فقدت السينما العالمية والهندية والبنغالية عملاقا. سنفتقده كثيرا”.

كذلك، كتب النجم البوليوودي أميتاب باتشان الذي أصيب بفيروس كورونا المستجد في وقت سابق من هذا العام، على تويتر إن تشاتيرجي كان “أحد أقوى الركائز” في صناعة السينما الهندية.

وشارك تشاتيرجي في 14 فيلما من أفلام راي وظهر للمرة الأولى في الجزء الثالث من ثلاثة “أبو” الشهيرة.

حصل في العام 2012 على جائزة “داداساهيب بهالكي”، وهي أرقى جوائز السينما الهندية ومنحته فرنسا وسام جوقة الشرف قبل ثلاث سنوات.

وتجمع الآلاف من محبي الراحل في كالكوتا قرب محرقة الجثث حيث نقلت جثته في وقت متقدم من يوم الأحد، حاملين شموعا وصورا للممثل.

