تراند اليوم : الجمهور يطالب المخرجين بدور حلو لأم المصريين ” عبلة كامل ” – إتفرج

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن الفنانة عبلة كامل نفت لها في اتصال هاتفي اعتزالها التمثيل، وقالت لها نصا “مستنية دور حلو”.

وأوضحت لميس الحديدي، خلال تقديمها برنامجها “كلمة أخيرة” على قناة ON، أنها تلقت الأربعاء الماضي اتصالا هاتفيا من عبلة كامل كان الأول من جانبها، واستمر لمدة 45 دقيقة تقريبا، وقالت عبلة كامل خلاله إنها تحب التمثيل جدا، وستمثل مرة أخرى إذا عرض عليها دور “حلو”، وإنها شاهدت مسلسلات رمضان الماضي، ووجدت فيها أشياء جميلة ومتنوعة، لكنها لم تجد ما يستفزها.

وأضافت لميس الحديدي أنها سألت عبلة كامل عمّا إذا كانت مستاءة من الشخص الذي كتب خبر مرضها، فأجابت عبلة كامل بأنها “مش زعلانة”، وهي تشكر من كتب الخبر لأنه أظهر لها حب الناس.

ووصفت لميس الحديدي رد فعلها لحظة تلقي الاتصال قائلة إنها قفزت من الكنبة تقريبا، ونقلت قول عبلة كامل بالنص إنها سليمة وبصحة جيدة والحمد لله و”مش تعبانة خالص”.

ووجهت لميس الحديدي رسالة عبلة كامل للكتاب والمنتجين داعية إياهم لكتابة دور جميل للفنانة المحبوبة.