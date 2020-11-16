تراند اليوم : لو أسمك تامر خلي بالك من مراتك: موضة طلاق .. أخرها تامر عاشور

يبدو أنه موسم طلاق التوامر، فبعد أزمة تامر حسني وبسمة بوسيل، ظهرت على السطح أزمة طلاق أخرى في الوسط الفني بطلها تامر عاشور وزوجته سمر أبو شقة.

حيث كشفت زوجة المطرب المصري، تامر عاشور، اليوم الاثنين، أنها لم تحصل على الطلاق منه حتى الآن، رغم مرور عام ونصف العام على إعلان انفصالهما.

وبحسب تقارير مصرية محلية، فقد عبرت سمر أبو شقة زوجة تامر عاشور عبر خاصية “الستوريز” على حسابها على موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي عن رغبتها في الطلاق منه بشكل رسمي.

وأكدت أبو شقة لأحد المتابعين لحسابها أنها لا تستطيع التفكير في الزواج مرة أخرى إلا بعد وقوع الطلاق بينها وبين تامر عاشور.

وشددت زوجة تامر عاشور أنها متمسكة بقرارها ولن تحيد عنه، وأن الطلاق سيحدث قريبا.

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يشار إلى أن تامر عاشور أعلن عن انفصاله عن سمر أبوشقة في عام 2018 بعد مرور شهر واحد فقط من زواجهما، الذي أثمر عن ابنتهما “أيام”.

وفي سبتمبر/ أيلول 2019، احتفل تامر عاشور بخطوبته من ملكة جمال الكون السابقة، دارين حلمي، ولكن في بعد مرور شهر أعلن انفصاله عنها.

وتأتي تصريحات زوجة تامر عاشور بشأن إصرارها على حصولها على الطلاق منه بعد حالة الجدل التي أحدثتها الفنانة المغربية على مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة الماضية، عقب إعلانها الانفصال عن زوجها الفنان تامر حسني، وأنهما يحضران أوراق الطلاق، بحسب بيان جاء عبر حسابها على “إنستغرام” سارعت بحذفه.

وحاول تامر حسني، اليوم الاثنين، مصالحة زوجته عبر رسالة على “إنستغرام”، وأكد فيها أن بينهما حب كبير وأبناء، وأنه باق على استمرار حياته معها، كما أشار إلى أنها تهورت في إعلان انفصالها عنه، لكنه رغم ذلك يحبها.

