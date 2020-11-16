بسمة بوسيل ترد بقوة على تامر حسني: "أحصل على ما أريد"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ردت المطربة ومصممة الأزياء المغربية بسمة بوسيل، على رسالة زوجها تامر حسني التي وجهها لها.

وجاء رد بسمة بوسيل، على رسالة زوجها عبر خاصية الاستوري على صفحتها الرسمية على موقع أنستقرام، والتي اقتبستها من إنية للمطربة العالمية إريانا جراندي.



وتقول كلمات الأغنية: "أحصل على ما أريد لأنني أجذبه نحوي.. أنظر إلى هاتفي لكنني لا أهتم وأقرأ كتابا".





ويأتي تعليق بسمة بعد وقت قصير من رسالة وجهها لها تامر حسني عبر خاصية الاستوري على حسابه على موقع "أنستقرام".





وكان تامر حسني خرج من حالة الصمت التي دخلها منذ إعلان زوجته المغربية بسمة بوسيل، انفصالهما.

وجاء خروج تامر من حالة اللا تعليق عبر حسابه على موقع أنستقرام، من خلال خاصية الاستوري، إذا قال، الاثنين، في أول تعليق مباشر له موجها حديثه لزوجته المطربة ومصممة الأزء المغربية بسمة بوسيل: "أنا مش هزعل منك، وأنا ضهرك وسندك مهما حصل، ويا ريت تركزي مع الناس اللي دعولنا ودعوا لولادنا، وشكرًا لكل الفنانين اللي سعوا للخير لينا".

وتأتي رسالة تامر لزوجته بعد إعلان الأخيرة انفصالهما عبر صفحتها الرسمية على موقع أنستقرام.

وأضاف تامر حسني في رسالته: "بسمة حبيبتي للأسف أنتي مفكرتيش كويس، وسلمتي ودنك لشر السوشيال ميديا عشان كام تعليق كلامهم فارغ نسوكي إنك عرفتيني وأنا مشهور ودي طبيعة شغلي اللي عرفتيني وحبتيني بيها.. إزاي وصلوكي للزعل والبعد فترة.. المهم أنا مش هزعل منك ولا يرضيني زعلك أنتي حبيبتي وأم ولادي أنا ضرهك وسندك مهما حصل".

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واستكمل: "بس اللي عايز أقوله لعل نكون سبب خير في توعية ناس كتير ليه لما أي حد بيزعل من حد بيطلع يكتب عليه في السوشيال ميديا طب حتى يكلمه الأول إيه علاقة الناس بمشكلة شخصية بين اتنين ممكن تتحل بالتليفون أو في زيارة رحيمة ما بينهم.. وياريتها مشكلة أصلا ربنا جعل ما بنا مودة ورحمة عشان كده للأسف إنتي عارفة إن فيه ناس في طبيعتهم حب خراب البيوت، ومش هنخلص منهم بس انتي اللي هتخلصي من فكرة إنك تسمعيهم مع إنك مكنتيش كده".





وتعود تفاصيل الخلاف إلى عدة أيام مضت عندما فاجأت بسمة بوسيل جمهورها برسالة عبر خاصية الاستوري على موقع أنستقرام قالت خلالها: "لكل الناس اللي بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعملي احترام سواء في صور أو فيديوهات، ياريت تبطلوا تبعتولي أي حاجة عشان مش فارقلي أي صور، وكمان أحب أعرفكوا إن إحنا بقالنا فترة منفصلين".

وأضافت: "بنحضر أوراق الطلاق، لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا، وبطلوا على الأقل تبعتولي أنا اي حاجة، وبالتوفيق للجميع".

المثير أن بسمة، وبعد حوالي ساعة حذفت الاستوري ثم أعادت نشرها من جديد.

وتزوجت بسمة من تامر حسني عام 2012 ولديهما 3 أطفال هم تاليا، مايا، وآدم.

وبسمة بوسيل هي مصممة أزياء ظهرت في الساحة الفنية في النسخة السادسة من برنامج اكتشاف المواهب الغنائية "ستار أكاديمي".



