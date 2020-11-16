هند المغربية تحصد جائزة التميز كأفضل مطربة عربية صاعدة

حصدت المطربة الشابة هند المغربية اليوم الاثنين، علي جائزة التميز كأفضل مطربة عربية صاعدة، وذلك خلال فاعليات مهرجان الفضائيات العربية في دورته 11. وقدمت هند مؤخرا أغنية "يلا روح"، الذي حققت نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية. Advertisements كما قدمت أيضا أغنية "بص" باللهجة المصرية والتي وصلت إلى 2 مليون مشاهدة على يوتيوب، كما وصلت أغنية "يلا روح" لمليون مشاهدة. وصلت إلى 2 مليون مشاهدة على يوتيوب، كما وصلت أغنية "يلا روح" لمليون مشاهدة. وتميزت الأغنية بأجوائها وإيقاعاتها الصيفية حيث ظهرت بلوك جديد ومفاجئ، أبرزت فيه جمالها وشغفها بالموضة.

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