صورة.. لقب غريب من منة شلبي لـ أحمد السقا

نشرت الفنانة منة شلبي، صورة برفقة الفنان أحمد السقا، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وعلقت منة على الصورة، قائلة:"سكاموتو أشجع و أجدع واحد في الدنيا ربنا يحميك، مستنية العنكبوت اوي مبروك بقى". أشجع و أجدع واحد في الدنيا ربنا يحميك، مستنية العنكبوت اوي مبروك بقى". يذكر ان منة مستمرة في تصوير دورها في فيلمها الجديد "النمس والإنس"، من بطولة"محمد هنيدي، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومي فؤاد، سليمان عيد، محمد ثروت، عارفة عبد الرسول"، من تأليف:كريم حسن بشير، إخراج:شريف عرفة.

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