فيديو.. رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي: سعداء باستمرارنا وسط كورونا

أنعقد اليوم الأثنين مؤتمر صحفي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي ، وقال رئيسه المنتج والمؤلف محمد حفظي: "المهرجانات هذا العام تكاد تكون انقرضت ونحن سعداء باستمرارنا وسط كورونا طالما اتخذنا إجراءات للسلامة".
حدثت بعد استقالة أحمد شوقي من منصب المدير الفني للمهرجان وأوجه له الشكر على ما قدمه للمهرجان".
وتابع: "والظروف الاستثنائية هذا العام ليست لها علاقة بكورونا فقط، ولكن التغييرات التي
السينما، وميريام دغيدي مدير ملتقى القاهرة السينمائي، وأندرو محسن منسق المكتب الفني ومدير مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة، وأسامة عبد الفتاح مدير مسابقة أسبوع النقاد، ورامي عبد الرازق مدير المسابقة العربية، بالإضافة إلى عدد من صناع السينما.
ويأتي المؤتمر الصحفي بحضور محمد حفظي رئيس المهرجان، وعمر قاسم المدير التنفيذي، وعلياء زكي مدير أيام القاهرة لصناعة
مهرجان القاهرة السينمائي أعلن مؤخرا اختيار الفيلم البريطاني الفرنسي «الأب ــ The Father» إخراج فلوريان زيلر، لافتتاح الدورة الـ 42.
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