فيلم الرعب المصري عمّار يشارك في عروض منتصف الليل في أول عرض سينمائي له، يشارك فيلم الرعب المصري "عمّار" ضمن عروض منتصف الليل بـ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 42.
حيث ستقام هذا العام في الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر، بدلاً من موعده المعتاد من 19 إلى 28 نوفمبر، وذلك وفقاً للإجراءات الصحية للحكومة المصرية ومنظمةالصحة العالمية تجاه وباء كورونا. مهرجان القاهرة السينمائي الدولي CIFF هو واحد من 15 مهرجان تم تصنيفهم ضمن فئة "أ" من قبل الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام.
وهو المهرجان السينمائي الأقدم الذي تم اعتماده دولياً في العالم العربي وأفريقيا والشرق الأوسط. تدور أحداث فيلم الرعب عمّار حول
الفيلم من إخراج محمود كامل وتأليف أحمد الدهان وهيثم الدهان، وبطولة شريف سلامة وإيمان العاصي. فيلم عمّار من إنتاج شركة Nilewood، وتتولى شركة MAD Solutions مهام الترويج في العالم العربي.
كانت هذه تفاصيل خبر ضمن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.. عرض فيلم الرعب "عمّار" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.