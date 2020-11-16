فن ومشاهير

ضمن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.. عرض فيلم الرعب "عمّار"

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 فيلم الرعب المصري عمّار يشارك في عروض منتصف الليل في أول عرض سينمائي له، يشارك فيلم الرعب المصري "عمّار" ضمن عروض منتصف الليل بـ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 42.

 

حيث ستقام هذا العام في الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر، بدلاً من موعده المعتاد من 19 إلى 28 نوفمبر، وذلك وفقاً للإجراءات الصحية للحكومة المصرية ومنظمة

الصحة العالمية تجاه وباء . مهرجان القاهرة السينمائي الدولي CIFF هو واحد من 15 مهرجان تم تصنيفهم ضمن فئة "أ" من قبل الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام.

 

وهو المهرجان السينمائي الأقدم الذي تم اعتماده دولياً في العالم العربي وأفريقيا والشرق الأوسط. تدور أحداث فيلم الرعب عمّار حول

Advertisements
أسرة سيئة الحظ تصل إلى قصر آل غريب، وسرعان ما تتبدد فرحة الزوجين وأبنائهم الثلاثة بمسكنهم الجديد بعد أن يبدأ البيت تدريجياً في امتصاصهم واحد تلو الآخر لعالم مرعب مليء بالجرائم القديمة التي وقعت بين جدرانه، أو أن الجدران المشؤومة كانت وراء تلك الجرائم.

 

الفيلم من إخراج محمود كامل وتأليف أحمد الدهان وهيثم الدهان، وبطولة شريف سلامة وإيمان العاصي. فيلم عمّار من إنتاج شركة Nilewood، وتتولى شركة MAD Solutions مهام الترويج في العالم العربي.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضمن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.. عرض فيلم الرعب "عمّار" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا