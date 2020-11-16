كارول سماحة تحصد لقب أفضل فيديو كليب بـ "Bon voyage"

حصلت النجمةاللبنانية كارول سماحة، علي لقب أفضل فيديو كليب مطربة، باستفتاء مهرجان "وشوشة"، عقب النجاح الكبير الذي حققه فيديو كليب " bon voyage " الذي حمل توقيع المخرجة بتول عرفة، وكان بمثابة استهلال التعاون المثمر بينها وبين لايف ستايلز

ستديوز.



وجاء اختيار العمل كأفضل فيديو كليب لمطربة عربية، بناء على تصويت الجمهور، وهو ما برهن على التأثير الكبير الذي تركه الفيديو كليب على الساحة الفنية ولدى المتابعين، بداية من الفكرة

المختلفة، والمشاهد التمثيلية التي أتقنتها كارول، علاوة على غنائها باللغة الفرنسية، وغيرها من المقومات التي أهلت الكليب للحصول على تلك الجائزة.



"bon voyage " إخراج: بتول عرفة، وشارك في كتابة الكلمات: السورية كاملة خير، وكارول سماحة، والفرنسي لايون، وشارك في التلحين: الفرنسي يان بيري، والمغربي دي جي يوسف، وتوزيع: دي جي يوسف.



