شيماء صابر : تامر حسني مثال للشخص الذكي الناجح صاحب المواقف المدروسة

أشادت الإعلامية شيما صابر ، برد الفنان تامر حسني على زوجته بسمة بوسيل، بعد إعلانها انفصالهما مؤخرا وأنهما بصدد إجراءات الطلاق رسميا، حيث كتبت عبر حسابها على Twitterقائلة :"تامر حسني في طريقه احتواءه لزوجته ورده عليها بيعلم رجاله كتير أوي دروس متنتهيش.. من زمان وأنا بشوفه حقيقي مثال للشخص الذكي الناجح صاحب المواقف المدروسة..

تحية على إحساسه بالمسؤولية كونه شخص ملهم في هذا المجتمع".

وكانت بسمة بوسيل قد أعلنت انفصالها عن زوجها الفنان تامر حسني، وأنهما بصدد التحضير لأوراق الطلاق حاليا ، وكتبت بسمة عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابها على Instagram: "لكل الناس اللي بتبعتلي صور وفيديوهات

لتامر وشايفة إنه مش بيعمل احترام سواء في صور أو فيديوهات ياريت تبطلوا تبعتولي حاجة عشان مش فارقلي أي صور.. وكمان أحب أعرفكم إن إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق، لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أنا أي حاجة.. بالتوفيق للجميع".

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لكن ما لبثت بسمة أن حذفت الكلام بعد دقائق من نشره عبر حسابها الرسمي، مما أثار تساؤلات الجمهور حول سبب تراجعها عن الأمر.