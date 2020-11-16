في أقل من 24 ساعة.. حسين الجسمي يحقق أكثر من 800 ألف مشاهدة بأغنية "لبة العيون"

سجلت الأغنية الجديد للفنان حسين الجسمي "لبة العيون"، أكثر من 800 ألف مشاهدة، وذلك في أقل من 24 ساعة على طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات:جنان، ألحان: حسين الجسمي،

توزيع:حسام كامل، ويقول مطلعها"لبة العيون اللي سحرها ذبحني ولبة القلوب اللي تِنايَــت من سنين ويا رقة الشوق اللي بلحظة سرقني وعوَّد سنين الغلا تروي لي الحنين شفتك وفَز القلب ومن ثم طرحني صويب اوِنّ الشوق وارضفه رَضفين".

Advertisements

يذكر ان آخر إصدارات الجسمي الغنائية، كانت من خلال أغنية "جبار"، وحققت أكثر من 2 مليون مشاهدة، من كلمات نهيان بن زايد آل نهيان، ألحان: حسين الجسمي، توزيع: زيد عادل.