ميريام فارس تستعرض رشاقتها بعد ولادة طفلها الثاني وسط ذهول متابعيها

أثارت ميريام فارس ذهول متابعيها بعد نشرها مقطع فيديو قصير تستعرض خلاله رشاقتها وقوامها الممشوق بعد ولادتها لطفلها الثاني والتي لم تمر عليها شهر، الأمر الذي تسبب في اندهاش جمهورها متسائلين كيف اختفت علامات الحمل والولادة التي تحتاج المرأة لشهور ولمجهود رياضي حتى تستعيد طبيعتها مرة أخرى.

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وظهرت فارس عبر الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، مرتدية ملابس رياضية ضيقة ولفت يديها حول خصرها لتظهر نحافته، ومدى إمكانيتها في الحفاظ على جسدها من أثار الحمل المتمثلة في زيادة الوزن وتغيير شكل الجسم وتستمر حتى بعد الولادة، واكتفت بكلمة "Blessed".

وانهالت التعليقات على الفيديو خاصة من قبل السيدات وقال بعضهن: "وين

بطن الولادة والحمل!!"، و"ما شاء الله عالجسم من شهر ولدت ابنها الثاني وبعدها محافطة على رشاقتها".

فيما رد البعض على تسائل الكثيرون حول الطريقة التي اتبعتها ميريام للوصول لتلك النتيجة، مؤكدين أن المرأة الحامل التي تحافظ على اتباع نظام غذائي صحي تتمكن من التخلص من علامات الحمل والولادة سريعًا، ولكن ذلك يتوقف على طبيعة جسدها، وقالت أحدهن:"يعتمد على حسب الجسم واذا المرأة اكلت أكل صحي ومارست الرياضة المسموح لها، حتحافظ على جسمها كثير، بيعملو الطريقة دي بس بنلاحظ ظهور بطن بس الجسم نحيف وفي ناس تظهر لهم بطن خفيفة وقت الحمل، وفيه اللي تظهر لها بطن واضحة

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يعتمد على جسم كل واحدة، واذا الحامل طول الوقت قليلة الحركة وتاكل كل شي طبيعي، بيصير ترهلات وتشققات غير اللي تحافظ على جسمها".

يذكر أن ميريام فارس فاجأت جمهورها شهر أكتوبرالماضي بإنجابها لطفلها الثاني الذي أطلقت عليه أسم "دايف"، حيث أخفت خبر حملها عن الإعلام والسوشيال ميديا طول شهور الحمل ولم تفصح عنه إلا بالشهر الأخير، بعد زيادة التكهنات حولها، وكشفت عن صورة مولودها، عقب مرور 14 يوم تقريبًا من ولادته، عبر فيديو نشرته خلال صفحتها بـ"انستجرام"، وهي تحتضنه بيديها وتقبله في مشهد ملئ بمشاعر الأمومة والحنان، معلنة عن أسمه وتاريخ ميلاده وهو يوم 20 أكتوبر 2020.

كما وجهت له رسالة حب وأمان نظرًا لولادته في فترة تمر بها بلادها لبنان بأزمات وظروف عصيبة، بجانب انتشار فيروس كورونا بمختلف انحاء العالم بدون اكتشاف لقاح له يحمي البشرية منه، وقالت:"صحيح أنك جيت على الحياة بأصعب سنة عم بتمر عالعالم.. بس رح تكون بأمان لأنه رح خبيك بعيونى".