للمرة الثانية على التوالي.. تامر عاشور يغني "لايف" من اختيارات جمهوره

أعلن الفنان تامر عاشور، عن غناءه لجمهوره مجموعة من أغنياته "لايف"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

نشر عاشور، صورة جديدة له وعلق عليها قائلاً:" اختاروا اغنيه اغنيهالكم لايف،

وروني اختياراتكم".

يذكر ان هذه المرة الثانية على التوالي التي يشارك فيها عاشور جمهوره، بتقديمه لأغنياته المفضلة لديهم "لايف"، حيث قدم لهم عبر

"فيسبوك"، مقطع غنائي متنوع بلغ عدد مشاهداته أكثر من مليون مشاهدة.

يذكر ان آخر إصدارات عاشور الغنائية، كانت من خلال أغنية "معلش أصلي مدلعها"، التي سجلت أكثر من 2 مليون مشاهدة، كلمات: صابر كمال، الحان: بلال سرور توزيع: رامي سمير.