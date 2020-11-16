فيلم "واحده كده" بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال42 المزمع إقامتها في الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر المقبل، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم صباح اليوم عن قائمة الأفلام المشاركة في برنامج سينما الغد للأفلام القصيرة

ومن بينهم فيلم "واحده كده" بقسم خارج المسابقة. فيلم "واحده كده" بطولة ريهام عبد الغفور، سلوى عثمان، محمد علي رزق، حازم سمير، قصة وإخراج مروان

نبيل في أولى تجاربه الإخراجية، سيناريو وحوار هيثم الشال، مدير التصوير عبد السلام موسى، مونتاج منى ربيع، وإنتاج شركة هارموني وشركة allusionist pictures وشركة هاي ميديا.

استغرق تصوير الفيلم ثلاثة أيام في أماكن مختلفة، بينها ميدان الإسماعيلية بمصر الجديدة والذي تم استئجاره لتصوير مشهد النهاية.

تدور أحداث الفيلم حول يوم

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يبدو روتيني بحياة فتاة في منتصف الثلاثينيات، ولكن ما أن يبدأ يومها حتى نصطدم بكم الأحكام التي يصدرها من هم حولها مع اختلاف درجة قربهم لها، وكيف أن أحكامهم تكون في كثير من الأحيان مغايرة لحقيقة هذه الفتاة، إلا أنها تتفق مع خلفياتهم ووجهة نظرهم، مروان نبيل مخرج ومنتج مصري صاحب شركة هارموني للإنتاج، ويعد فيلم "واحدة كده" باكورة أفلامه بعدما كان محترفا للتصوير الفوتوغرافي، وبعد دراسته للسينما بأكاديمية السينما "رأفت الميهي" وإخراجه للعديد من الإعلانات.