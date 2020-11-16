فيلم "واحده كده" بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال42 المزمع إقامتها في الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر المقبل، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم صباح اليوم عن قائمة الأفلام المشاركة في برنامج سينما الغد للأفلام القصيرة
ومن بينهم فيلم "واحده كده" بقسم خارج المسابقة. فيلم "واحده كده" بطولة ريهام عبد الغفور، سلوى عثمان، محمد علي رزق، حازم سمير، قصة وإخراج مرواننبيل في أولى تجاربه الإخراجية، سيناريو وحوار هيثم الشال، مدير التصوير عبد السلام موسى، مونتاج منى ربيع، وإنتاج شركة هارموني وشركة allusionist pictures وشركة هاي ميديا.
استغرق تصوير الفيلم ثلاثة أيام في أماكن مختلفة، بينها ميدان الإسماعيلية بمصر الجديدة والذي تم استئجاره لتصوير مشهد النهاية.
تدور أحداث الفيلم حول يوم
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