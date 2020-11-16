تراند اليوم : خالد زكي عن كورونا : ميقدرش يجيلي – فيديو

نفى الفنان خالد زكي خبرا تم تدواله على مواقع التواصل الاجتماعي يتحدث عن مرضه.

وأكد خالد زكي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين مفيدة شيحة، وسهير جودة، في برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” على قناة CBC، أنه بصحة جيدة، داعيا من ينشر الأخبار عن الفنانين إلى تحري الدقة، والاتصال بالفنان أو أصدقائه للتأكد من الأخبار.

ورجّح خالد زكي أن يكون سبب ظهور ذلك الخبر هو عدم قدرته على المشاركة في لجنة تحكيم مسابقة السيناريو بمهرجان الإسكندرية، وذلك بسبب دور الأذن الوسطى، الذي يسبب دوارا ويتكرر مع الكثير من الناس لكنه ليس مرضا، وهذا هو سبب الاعتذار عن عدم المشاركة في اللجنة.

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وأضاف خالد زكي أنه لا يتابع السوشيال ميديا، وليس لديه حسابات عليها، ويعلم عن طريق أصدقائه وأولاده ما يكتب عنه من حين لآخر.

وشكر خالد زكي كل المتابعين الذين اهتموا بالخبر، وتمنوا له الشفاء والخير والنجاح، وأشعره رد فعلهم بالحب الكبير الذي يشعرون به تجاهه.