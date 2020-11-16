تراند اليوم : هنا شيحة ناوية تندم فلوكس عليها – شوف عملت إيه

شاركت الفنانة هنا شيحة جمهورها صورة من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات ” انستجرام”.

وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى:

قمر – ماشاء الله – تجننى

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يذكر أن آخر مشاركات للفنانة هنا شيحة الدرامية مسلسل “شاهد عيان” وقدمت دور ندى، زوجة تحمل عبئًا من الماضي، ويتعرض زوجها لمفاجأة عائلية تقلب حياته وتؤدي به إلى دائرة من الشكوك بكل من حوله.

وشارك في بطولة المسلسل كل من الفنان وليد فواز، محمد لطفي، هنا شيحة، بسمة، إخراج محمد حماقي، وتدور أحداثه فى إطار بوليسي أكشن رومانسي.



