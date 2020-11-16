تراند اليوم : بمؤتمر مهرجان القاهرة:اعرف مين الفنانة اللي بالكمامة تكسب جائزة إبداع

لفتت الفنانات الأنظار خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا لمهرجان القاهرة السينمائي، من خلال ارتداء كمامات على أحدث الموضات والتقاليع، حتى أصبح من الصعب التعرف على النجمة المختفية خلف الكمامة.

لكن الفنانة لبلبة وفي لمحة بالغة الذكاء نزعت الكمامة ليتعرفها الجمهور، خاصة مع الكمامة الباهرة الجمال التي أرتدتها خلال المؤتمر.

في السياق ذاته قال محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهره السينمائي، إن عدد أفلام الدورة الـ٤٢ للمهرجان وصل إلى ٨٣ فيلما مابين طويل وقصير.

وأضاف في مؤتمر صحفي يعقده حاليا أن المهرجان سيمنح جائزة إنجاز العمر للكاتب الكبير وحيد حامد تقديرًا لعطائه السينمائي الخالد، فيما سيمنح جائزة فاتن حمامة التقديرية للفنانة مني زكي، وهي الجائزة التي يمنحها المهرجان لمبدعين تمكنوا في سن مبكر نسبيًا من تحقيق إنجاز سينمائي ملموس.

يُذكر أن المهرجان سيقام خلال الفترة من ٢ وحتى ١٠ ديسمبر المقبل بدار الأوبرا المصرية.