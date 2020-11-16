شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية أحمد فلوكس.. كيف دمر السحر الأسود حياته؟ ولماذا عاد لزوجته بعد انفصال 12 عام؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الاثنين 16 نوفمبر 2020 05:01 مساءً - أعلن الفنان أحمد فلوكس عن لم شمله مع زوجته الأولى المغربية “رابية” بعد انفصال دام سنوات عديدة حيث عادا لبعضهما منذ فترة ليكشف عن كواليس لم شملهما

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