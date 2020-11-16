"القاهرة السينمائي".. أليكساندر سوكوروف رئيسا للجنة تحكيم المسابقة الدولية ولبلبة ضمن الأعضاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم، عن رئيس وأعضاء لجنة تحكيم المسابقة الدولية للدورة 42، المقرر إقامتها خلال الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر المقبل، ويتنافس على جوائزها 15 فيلما.

يرأس اللجنة، المخرج والسيناريست الروسي أليكساندر سوكوروف، الذي يعد أحد أبرز المخرجين المعاصرين في روسيا. عُرضت أفلامه في أغلب المهرجانات الكبرى مثل كان وبرلين وفينيسيا، ومن أبرزها "الفُلك الروسي -The Russian Ark" الذي شارك في مسابقة مهرجان كان عام 2002، وحصل على جائزة Visions من مهرجان تورنتو، كما حصل فيلمه "فاوست- Faust" على الأسد الذهبي لمهرجان فينيسيا عام 2011.

أما قائمة أعضاء اللجنة، فتضم البرازيلي كريم إينوز، وهو مخرج وكاتب وفنان بصري حائز على العديد من الجوائز، كما يدرس السيناريو، وهو أيضا عضو أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة.

فاز فيلمه "الحياة الخفية ليورديس جوسماو"، بجائزة قسم "نظرة ما" في مهرجان كان السينمائي عام 2019، وحصل منذ ذلك الحين على العديد من الجوائز في جميع أنحاء العالم.

تجربته الأولى كمخرج كانت مع فيلم "مدام ساتا" الذي عرض في قسم "نظرة ما" بمهرجان كان عام 2002. ومن أعماله المميزة أيضا "ناردجيس إيه" الذي شارك في "بانوراما" مهرجان برلين، و"مطار تي إتش إف المركزي" الحائز على جائزة "أمنيستي" بمهرجان برلين عام 2014، و"الجرف الفضي" (نصف شهر المخرجين، مهرجان كان 2011)، و"أسافر لأنني ينبغي علي ذلك، وأعود ﻷنني أحبك" (قسم آفاق، مهرجان فينيسيا 2009)، و"حب للبيع" (قسم آفاق، مهرجان فينيسيا 2006).

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كما يشارك في عضوية اللجنة، المخرج الألماني برهان قرباني، الذي حازت أفلامه القصيرة على العديد من الجوائز، مثل: جائزة النقاد الألمان للفيلم القصير، وجائزة الكاميرا الألمانية لأفضل فيلم قصير، وجائزة اللؤلؤة السوداء لأفضل مخرج قادم في مهرجان الشرق الأوسط الدولي عام 2008. أما فيلمه الطويل الأول "شهادة" عرض في الدورة الـ60 لمهرجان برلين السينمائي عام 2010، بينما عرض فيلمه الأحدث "برلين ألكسندربلاتز" ضمن اختيارات المسابقة الرسمية للدورة الـ70 لمهرجان برلين السينمائي عام 2020.

ومن مصر يشارك في لجنة التحكيم المنتج السينمائي جابي خوري، الذي دخل مجال الإنتاج والتوزيع عام 1990، وعلى مدار الثلاثة عقود الماضية أنتج عدة أفلام روائية وتسجيلية حازت على العديد من الجوائز والاحتفاء النقدي.

من مصر أيضا تشارك في عضوية اللجنة، الممثلة لبلبة، التي بدأت العمل في مجال السينما منذ كان عمرها 5 سنوات، درست الباليه الكلاسيكي وقدمت 268 أغنية منها 30 للأطفال، كما اشتهرت بتقليد المشاهير.

قدمت لبلبة، خلال مسيرتها المستمرة حتى الآن بطولة 85 فيلمًا، وحصلت على العديد من الجوائز كأحسن ممثلة، منها جائزة بينالي السينما العربية من معهد العالم العربي في باريس عن دورها في فيلم "ليلة ساخنة" إخراج عاطف الطيب، التي حصلت عنه أيضا على جائزة أحسن ممثلة من مهرجان "كل أفريقيا " بكيب تاون في جنوب افريقيا.

ومن المكسيك تشارك في عضوية اللجنة الكاتبة والممثلة نايان جونزاليز نورفيند، والتي تعرف عائلتها بالإخلاص لمجالي التمثيل والغناء. فازت بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان "خوانخواتو" السينمائي كما فازت بجائزة أفضل ممثلة عام 2018 في مهرجان موراليا السينمائي الدولي عن دورها في فيلم "ليونا" الذي شاركت في كتابته أيضًا. وحديثًا، شاركت في أحدث أفلام المخرج ميشيل فرانكو "نظام جديد" الذي فاز بجائزة لجنة التحكيم الكبرى في الدورة الـ77 لمهرجان فينيسيا السينمائي 2020.

كما تشارك من فلسطين المخرجة والمؤلفة والمنتجة نجوى نجار، التي كتبت وأخرجت وأنتجت أكثر من 12 فيلما حازت معظمها على الجوائز والاستحسان النقدي، وكانت عروضها الأولى في مهرجانات القاهرة، وبرلين، وكان، ولوكارنو، وصندانس، وفي عام 2020 تمت دعوتها لعضوية أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة.

لقى فيلمها الروائي الأول "المر والرمان" ترحيبا نقديا واسعا، أما فيلمها الثاني الحائز على الجوائز "عيون الحرامية" (2014) فقد كان الاختيار الفلسطيني للمنافسة على جائزة الأوسكار في 2015، وفاز فيلمها الثالث "بين السما والأرض" (2019) بجائزة نجيب محفوظ لأفضل سيناريو من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 41، واختير للمنافسة على جوائز أكاديمية الفيلم الأوروبي 2020. وتقوم حاليا نجوى نجار بتطوير فيلمها الروائي الرابع "قبلة غريب"، وهو فيلم موسيقي من المقرر تصويره في مصر.