"القاهرة السينمائي" يعلن خطة الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا قبل دورته الـ42

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

أكد عمر قاسم، المدير التنفيذي لمهرجان القاهرة السينمائي، أنهم حريصين على خروج الدورة الـ42 للنور، رغم كل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، موجها الشكر لوزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم لدعمها للمهرجان.

وتابع في كلمة ألقاها خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تفاصيل الدورة الجديدة، أقيم ظهر اليوم في أحد فنادق القاهرة: "نعمل بمسئولية تجاه ضيوفنا، كان في اجتماعات كثيرة للوصول لصيغة للمهرجان في ظل ظروف كورونا".

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وأشار لتقديم المهرجان الدعم الطبي للضيوف الأجانب، وأنه في حالة ظهور ظهور أي عرض، وسيتم عزل أي ضيف تتحول نتيجة البي سي ار الخاصة به لإيجابية.

وتابع قاسم "هناك شراكة مع شركة تذكرتي التي ستدير جميع الإجراءات الاحترازية، حيث يكون العمل بطاقة خمسين بالمئة وسوف يتم تطهير المكان بين بين كل عرض وآخر لضمان عدم انتشار العدوى، بخلاف التعقيم بالفندق في الغرف.

وشدد على أن بالنسبة للعاملين بالمهرجان، فكل من هو متواجد بالمسرح سيخضع لإجراء التحليل الطبي.