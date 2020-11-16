آندرو محسن: أكثر من 1000 فيلم تقدموا لمسابقة سينما الغد بـ"القاهرة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

أكد الناقد آندرو محسن، مدير برنامج سينما الغد، ضمن فعاليات الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، أنهم استقبلوا أكثر من 1000 فيلم، رغب صناعها في المشاركة بالمسابقة.

وتابع في مؤتمر صحفي أقيم ظهر اليوم بأحد الفنادق، للإعلان عن تفاصيل الدورة المقرر انطلاقها 2 ديسمبر: "هذا العام هو الأول لدينا في التأهيل لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم قصير وهذه ميزة اكتسبناها".

وأشار إلى استحداث قسم فرعي للعروض خارج المسابقة، سوف يشارك بها ثلاثة أفلام، اما المسابقة يشارك بها 16 فيلما، منها 3 أفلام مصرية، منها: "لحد الساعة خمسة" للمخرج شريف البنداري.