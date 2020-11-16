مهرجان القاهرة السينمائي يستحدث ثلاثة جوائز نقدية في الدورة 42

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي، في مؤتمر صحفي أقيم ظهر اليوم الاثنين، للإعلان عن تفاصيل الدورة 42 المقرر انطلاقها في 2 ديسمبر، عن استحداث ثلاث جوائز نقدية، تقدم للمرة الأولى.

الجائزة الأولى قدرها 5 آلاف دولار تقدمها منصة Watch It، للفيلم الفائز بجائزة يوسف شاهين لأحسن فيلم قصير بمسابقة "سينما الغد"، والجائزة الثانية قدرها 50 ألف جنيها، تقدمها اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، لأفضل فيلم يعالج قضايا الاتجار بالبشر.

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أما الثالثة، فهي جائزة NUT لأفضل فيلم يمثل المرأة مقدمة من صندوق مشاريع المرأة العربية، وقدرها 10 آلاف دولار.

كما يواصل المهرجان تقديم جائزة تصويت الجمهور (جائزة يوسف شريف رزق الله) المقدمة من شركة باديا – بالم هيلز، والتي تبلغ قيمتها 15 ألف دولار، وتُمنح لأحد الأفلام التي سيتم اختيارها في المسابقة الدولية.

كما يواصل المهرجان أيضا تقديم جائرة أفضل فيلم عربي المقدمة من شركة سبيد لاب بقيمة 10 آلاف دولار، وتذهب لأفضل فيلم عربى تختاره لجنة تحكيم خاصة من ثلاثة مسابقات (الدولية، وآفاق السينما العربية، وأسبوع النقاد).