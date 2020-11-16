أحمد صلاح حسني يروي موقفًا مع طفل قابله في الشارع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

روى الفنان أحمد صلاح حسني موقفا جمعه بطفل في الشارع من أحد معجبيه، أراد أن يلتقط صورة تذكارية معه ولكنه لا يملك هاتف.

والتقط حسني الصورة، وقرر أن يشارك بها جمهوره، عبر حسابه بموقع "تويتر"، وعلق "امبارح واحد من المعجبين الأفاضل كان عايز صورة بعد نهاية التصوير فبقول له هات تليفونك عشان الصورة قالي انا معنديش تليفون، شعرت انه زعل لانه معندوش تليفون قلت له والله لنزلها، انا يا عّم اللي عايز اتصور معاك، ربنا يديم المحبة".

يواصل الفنان أحمد صلاح حسني تصوير مشاهده في مسلسل "واقع افتراضي" يشارك في بطولته: إيمان العاصي، محمد علاء، أماني كمال، أحمد جمال سعيد، محمد علي رزق، إيناس كامل، مي القاضي، إسلام جمال، سامية الطرابلسي، مها أبو عوف، محمود حافظ، وغيرهم من النجوم، وهو من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي ومن سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي وإخراج أحمد سمير فرج.