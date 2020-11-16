رئيس "القاهرة السينمائي": واجهنا تحديات كبيرة.. وسنمنح جائزة لأفضل فيلم يمثل المرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تفاصيل الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في أحد فنادق القاهرة، بحضور القائمين عليه.

وقال محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، إنهم واجهوا تحديات كبيرة، لافتا لاضطرار الكثير من المهرجانات إلى إلغاء دوراتها هذا العام، ولم تستطع الخروج للنور، بسبب فيروس كورونا.

وأشار حفظي إلى تقليل عدد الأفلام المشاركة في الدورة الجديدة، إذ ستشهد مشاركة 84 فيلما من 43 دولة، منهم 12 فيلما بعروض الجالا بحضور صناعها، و21 فيلما لمخرجات، تطبيقا لمبادرة خمسين خمسين، التي تهدف لتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين.

حفظي لفت لوجود 20 فيلما تُعرض عالميا لأول مرة، وهو عدد كبير، إلى جانب زيادة قيمة الجوائز المالية، مضيفًا "ستمنح منصة واتش ات جائزة لمسابقة سينما الغد، وهناك جائزة لأفضل فيلم يمثل المرأة".