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تراند اليوم : صور.. زوجة تامر عاشور تصر على الطلاق: «الحياة أصبحت مستحيلة بينّا»

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كشفت سمر أبو شقة زوجة الفنان المصري تامر عاشور عن إصرارها على الطلاق منه بعد انفصالهما منذ عام ونصف تقريباً، وأكدت سمر على قرارها من خلال الرد على أسئلة متابعيها على موقع التواصل الإجتماعي.
وتبيّن من ردود سمر أنها مصرّة على الطلاق كما أكدت أن الحياة بينهما أصبحت مستحيلة، وتصرّ على الطلاق ولا يعيشان سوياً.
وأشارت سمر الى أن الحب ينهيه موقف واحد وهي تحاول الطلاق منذ عام ونصف، كما تلقت سؤالاً أنه خطب وقالت للأسف حصل وأنا على ذمته، موضحة أنها لم تستطع الحصول على الطلاق منه حتى الأن.

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