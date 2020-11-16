مفاجآت فنية في حفل باقة حب وأغنيات جديدة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 16 نوفمبر 2020 03:45 مساءً - نظَّمت مجلة "الخليج 365" أمسيةً احتفالية تحت عنوان "باقة حب" في ختام مسابقة "لمّتنا سعودية"، التي أطلقتها لمدة 90 يوماً، بالتعاون مع مجلة "الرجل"، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ 90.

وأقيم الحفل الافتراضي الفني مساء أمس الأحد 15 نوفمبر 2020 عبر تطبيق "زووم"، وعلى حساب مجلة "الخليج 365" في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، التزاماً بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد.

وشارك في الحفل كوكبة من أجمل الأصوات العربية وأعذبها، من السعودية ولبنان ومصر والأردن واليمن، وقدَّمه المؤثرة الدكتورة هتون القاضي.



رائدة الأوبرا العربية



بدأت الأمسية الاحتفالية بأداء النشيد الوطني السعودي، ثم عُرِضَ مقطعٌ مسجل لحصاد الحملة، والتفاعل الكبير الذي شهدته من قِبل جميع فئات المجتمع على مستوى الوطن العربي.

وجاءت المشاركة الأولى في الأمسية من قِبل الدكتورة هبة القواس، رائدة الأوبرا العربية والمؤلفة الموسيقية ومغنية "السوبرانو" اللبنانية، في أول ظهورٍ لها بعد شفائها من فيروس كورونا وتعافيها منه عقب ثلاثة أسابيع من الإصابة، حيث أصرت على المشاركة في الحفل على الرغم من حالتها الصحية، إذ عدَّت ذلك نوعاً من أنواع العلاج، ووسيلةً تساعد على التعجيل من التخلص من كورونا.

وشكرت القواس "الخليج 365" على الدعم الذي قدمته وقرَّاء المجلة لها، قائلةً: "شاركت اليوم لرد الجميل لمجلة الخليج 365 صاحبة الفضل والدور الكبيرين في تقديم الدعم النفسي لي حتى أتجاوز فيروس كورونا الذي فرض عليَّ الوحدة الإجبارية".

وأعلنت المفاجأة الأولى في الحفل بغناء قصيدةٍ للمرة الأولى للشاعر الدكتور عبدالعزيز محيي الدين خوجة، وزير الإعلام السعودي السابق، حيث شدت بكلمات الأغنية عزفاً وغناءً على نغمات البيانو ودون أوركسترا. وقد استمتع متابعو "تويتر الخليج 365" والمسجلين عبر زووم بغناء على أنغام البيانو، وهو العمل الذي أعلنت عنه السوبرانو هبة القواس عبر حفل "باقة حب" بعنوان "من أرسلك" من كلماتها.

تابعوا المزيد : رائدة الأوبرا العربية هبة القواس تطلق أغنيتها "من أرسلك" في حفل "باقة حب"



أول مغنية أوبرا سعودية

سوسن البهيتي



بعدها جاء الدور على الفنانة سوسن البهيتي، أول مغنية أوبرا سعودية، التي شكرت في البداية الجمهور السعودي على دعمه لها أثناء مشاركتها في موسم الرياض، إذ هتف لها قبل أن تظهر على خشبة المسرح، ما زاد من تألقها في الحفل.

وأدَّت سوسن أغنيةً فرنسية للمرة الأولى، ثم "ليلة لو باقي ليلة"، أغنية الفنان الدكتور عبد الرب إدريس، ومن كلماتها "ليلة لو باقي ليلة بعمري أبيه الليلة.. وأسهر في ليل عيونك هي ليلة عمر.. هي ليلة عمر".

تابعوا المزيد : سوسن البهيتي تفتتح حفل ختام لمتنا سعودية "باقة حبّ" على طريقتها



المطربة أروى



وحلَّت الفنانة والإعلاميةً اليمنية أروى ضيفةً على الفقرة التالية من الأمسية، كاشفةً عن سر سعادتها بالمشاركة فيها قائلةً: "يسعدني المشاركة الليلة لأسبابٍ عدة، من أبرزها تشجيع الجمهور السعودي لي، فلولا هذا التشجيع الذي وجدته في بداية مشواري لما حققت الشهرة التي وصلت إليها اليوم، وأعدُّ تشجيع الجمهور السعودي لي تاجاً على رأسي، وأعتبر السعودية وطناً، وأعشق كل ما هو سعودي". ثم قدَّمت أغنيةً جميلة، تغزلت فيها بجمال المناطق السعودية.

تابعوا المزيد: أروى من حفل "باقة حب": "لولا السعودية لما تحقق ظهوري الإعلامي والفني"



إهداء لكل الأمهات

زين العوض



وعبَّرت المطربة الأردنية زين العوض، صاحبة الصوت الشجي، عن سعادتها بالمشاركة في أمسية السعادة والحب، وأطربت المتابعين بأغنيةٍ عن الأم، أطلقتها احتفالاً بالأمهات في ظل حظر كورونا الذي حال دون احتفالهن بهذه المناسبة مثل كل عام، وأهدتها لهن جميعاً.

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تابعوا المزيد : زين العوض تؤدي أغنيتها "الدنيا أم" عبر حفل "باقة حبّ" الإفتراضي



نجمة ستار أكاديمي



كذلك شاركت نجمة ستار أكاديمي الفنانة هايدي موسى في الاحتفالية، حيث قدَّمت أغنيتين، كانت الأولى "مش حب عادي"، وحلَّقت من خلالها بالمتابعين في أجواء من الرومانسية والحب.أما الثانية فكانت في نهاية الأمسية.

وسألتها المذيعة عن سر حبها للتوأم وما إذا كان حلم الأمومة وإنجاب توأم يراودها فأجابت أنها تحب التوائم وتتمنى أن يرزقها الله في المستقبل توأم.

تابعوا المزيد: هايدي موسى تنضم إلى حفل "باقة حبّ" الإفتراضي



راوية الهاشمي

راوية الهاشمي



عقب ذلك، قُدِّمت فقرة الموهبة السعودية الصاعدة في عالم الغناء راوية الهاشمي، صاحبة التجربة النادرة في موسم الرياض الذي شهد غناءها للمرة الأولى أمام الجمهور، وحظيت بتفاعلٍ وتشجيعٍ كبيرين من قِبلهم، خاصةً أنها غنَّت باللغة الإنجليزية، كونها تناسب طبقات صوتها أكثر من العربية.

وعبَّرت الهاشمي عن امتنانها للمشاركة في أمسية "باقة حب"، كما شكرت القائمين على مجلة "الخليج 365"، لتُغني بعدها أغنيةً باللغة الإنجليزية، أمتعت بها الجميع، لا سيما أنها تتمتع بصوتٍ عذب.

واختُتمت الأمسية الفنية بأغنيتين لكلٍّ من المطربة الأردنية زين العوض، والمطربة المصرية هايدي موسى، التي أدَّت في أغنيتها الثانية "كيفك إنت" للفنانة اللبنانية فيروز.

تابعوا المزيد : راوية الهاشمي من حفل "باقة حبّ": شكراً من القلب

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