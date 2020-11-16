عدد تذاكر محدود لـ حفلي أم كلثوم في قصر عابدين

يستقبل مسرح قصر عابدين التاريخي، حفل غنائي ساهر لكوكب الشرق أم كلثوم، وذلك على مدار يومي الجمعة والسبت الموافق 20، 21 نوفمبر.

واقترب نفاد تذاكر الحفل قبل

أيام من إقامته، حيث سيتم اقامته على مدار يومين نظراً للإقبال الكثيف على الحفل.

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يظهر الحفل بتقنية "هولوجرام" ظهور أم

كلثوم على المسرح بشكل متعدد الأبعاد، يعطي صورة طبيعية لها، باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، لتعطي المشاهد شعور مرئي ومسموع لوجود كوكب الشرق على المسرح، واستخدمت بشكل سابق في الاوبرا المصرية، وعدد من الدول العربية.